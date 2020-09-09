Тихановская потребовала освободить белорусского оппозиционера Знака

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала власти республики немедленно освободить задержанного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака и других белорусских активистов.

«Требую немедленно освободить Максима Знака, задержанного или, более правильно будет сказать, похищенного сегодня», – заявила она в Telegram-канале «Пул Первой».

Также Тихановская призвала освободить задержанных членов президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Марию Колесникову и гарантировать безопасное возвращение в страну Павла Латушко и Ольги Ковальковой.

По ее мнению, власти Белоруссии боятся переговоров с оппозицией и пытаются парализовать работу Координационного совета.

«Но альтернативы переговорам нет, и Лукашенко придется это принять», – подчеркнула Тихановская.

Ранее сообщалось, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак перестал выходить на связь. В секретариате Координационного совета предположили, что Знака могли задержать силовики.

Инцидент произошел вскоре после исчезновения еще одного члена президиума КС Марии Колесниковой. Позже выяснилось, что она была задержана.

Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков якобы покинули республику на автомобиле и оказались на территории Украины.

По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана. Позже появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, она порвала свой паспорт.

Тихановская возложила ответственность за исчезновение Колесниковой, Родненкова и Кравцова на власти Белоруссии.

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