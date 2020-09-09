Посла ФРГ вызвали в МИД из-за ситуации с Навальным

Посла Германии Геза Андреаса фон Гайра в среду вызвали в МИД России для беседы из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

На вопрос журналистов РИА «Новости», будет ли вызван глава дипмиссии ФРГ в среду, в российском МИД ответили «Да».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального, заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке.

В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

На прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовался «Новичок». Об этом же заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев. Он также указал, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.