Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил новый выпуск проекта «Факт Up», в котором разбирает причины успеха Республики Коми в борьбе с пандемией коронавируса.

На Youtube вышел новый выпуск проекта «Факт Up», основной темой которого стала борьба с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями в Республике Коми.

В начале пандемии регион занимал одно из лидирующих мест по числу заболевших, но в кратчайшие сроки представители власти смогли справиться с ситуацией и спуститься на 50-е место в рейтинге по распространению COVID-19, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Отмечается, что большую роль в борьбе с пандемией сыграли медицинская профессиональная подготовка и опыт врио главы Республики Коми Владимира Уйбы.

«Все надо было делать поступательно, но в высоком темпе – разобраться с очагами болезни, обеспечить безопасность персонала и срочно начать применять профилактические меры», – прокомментировал Уйба.

Кроме того, региональные власти понимали необходимость борьбы и с последствиями заболевания, поэтому было принято решение о создании специализированных центров, как для лечения пациентов, так и для их реабилитации.

По словам исполнительного директора ЭИСИ Анны Федулкиной, руководство региона показало пример качественного антикризисного менеджмента: оперативности принятия решений, эффективной перестройки системы здравоохранения, прогнозирования последствий и борьбы с ними.

«Алгоритм реагирования региональных властей на кризисную ситуацию достоин тиражирования в качестве примера по нивелированию негативных форс-мажорных последствий», – отметила она.

«Факт UP» – проект, в котором устраивается настоящая проверка региональных органов власти, выявляются проблемы и ведется открытый диалог с жителями, экспертами и чиновниками. Каждый выпуск – новая точка на карте, реальная проверка практик и инициатив и объективная картина происходящего. Ведущая проекта – директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.