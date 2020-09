Названы имена победителей конкурса «Лидеры России 2020» Школьницу в Красноярске отпустили из психдиспансера после принудительной госпитализации Первая «Российская креативная неделя» стартовала в регионах 8 сентября 2020, 10:09 Текст: Евгения Шестак

В регионах России 7 сентября стартовала первая «Российская креативная неделя» (Russian Creativity Week) – масштабное событие, направленное на развитие креативных индустрий в России. До 10 сентября специальные события проходят в регионах России, а с 11 по 13 сентября в Москве состоятся бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Региональную программу разработали кураторы «Российской креативной недели» с учетом специфики развития креативных индустрий каждой из территорий. «Люди – это главное богатство любой страны. Процветание государства зависит от того, насколько комфортные условия созданы в нем для реализации лучших способностей его граждан. Именно яркие творческие люди совершают выдающиеся открытия и формируют будущее, в котором хочется жить. Очень много таких людей в регионах нашей огромной страны, и наша задача – максимально поддержать их», – подчеркнул начальник Управления президента по общественным проектам, председатель оргкомитета «Российской креативной недели» Сергей Новиков. Программа открылась премьерой мультижанровой постановки «Ленинградская симфония» в Красноярском театре оперы и балета, объединившей современный балет, симфонические произведения, элементы драматического театра, хоровое и оперное исполнение. Региональную программу «Российской креативной недели» также представляет Фестиваль уличного кино: на крупнейших площадках сотен городов проходят кинопоказы лучших короткометражных работ молодых российских режиссеров. Фестиваль проходит в 600 населенных пунктах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Уфу, Якутск и Краснодар. В конкурсную программу вошли 10 лучших короткометражных фильмов прошедшего года, среди которых спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить». В проектном офисе «Креативные индустрии» в Томске до 11 сентября работает pop-up выставка «5х5». А в калужском Инновационном культурном центре 8 сентября пройдут поэтический вечер-презентация сборника стихов молодого поэта Дмитрия Горенского «Per Se» и перформанс «Гоголь - это снится» (хореограф Юлия Бычкова). Здесь же с 6 по 12 сентября открыта выставка «Личный Космос» – главное событие VIII Фестиваля современного искусства «Циолковский Фест», организованного при поддержке Министерства культуры Калужской области. 9 сентября в конференц-зале Алтайского Фонда развития малого и среднего бизнеса в Барнауле пройдет круглый стол с участием представителей бизнеса и креативных индустрий: урбаниста Святослава Мурунова, продюсера проектного бюро развития городов и деревень Urban App Дмитрия Шацкова и руководителя Центра Урбанистики Алтайского края Нонны Березиковой. Сразу три события состоятся 10 сентября в Ульяновске: круглый стол «Итоги программы трансформации предприятий легкой промышленности и создание региональных брендов» на площадке секции «Культура и экономика» X Международного культурного форума, спикером которого выступит руководитель Be In Open Алексей Баженов (Санкт-Петербург); дискуссия «Год креативной экономики ООН в России: каким будет национальный и региональный формат?»; «Японо-российского форум по креативной экономике». C 11 по 13 сентября регионы страны представят свои знаковые проекты и проведут десятки мероприятий на «Российской креативной неделе» в Москве – в Парке Горького. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра выступил официальным партнером «Российской креативной недели». В программу югорской делегации вошли лектории, презентации, выставки и многое другое. На площадке «Искусство» автономный округ презентует первую арт-резиденцию, которая будет создана на территории Ханты-Мансийска. В павильоне Минпромторга Югра представит fashion-концерт в рамках программы «Доступная среда». В мероприятиях «Российской креативной недели» примет участие губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Нижний Новгород представит арт-объект, выполненный нижегородскими художниками Артемом Филатовым и Иваном Серым совместно со студией дизайна Kurt Studio. Инсталляция «Горький опыт» посвящена жизни и творчеству знаменитого писателя Максима Горького. На «Российскую креативную неделю» приедет творческий десант – делегация Nizhny Creativity Team. «Тесная работа с творческими индустриями для Нижегородской области – это не следование трендам, хотя абсолютно очевидно, что во всем мире внимание к креативному сектору экономики возрастает с каждым годом, а вполне закономерное явление. В преддверии 800-летнего юбилея для Нижнего Новгорода, имеющего все предпосылки для развития в этом направлении, особенно важным становится формирование собственной нижегородской креативной идентичности. Учитывая это, мы ставим перед собой задачу максимум – сделать Нижний Новгород креативной столицей России», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 11 сентября на гала-вечере Пермского края будет представлена программа Пермского театра оперы и балета – концерт с участием солистки Пермской оперы, заслуженной артистки Российской Федерации Надежды Павловой и Камерного оркестра Пермской оперы (художественный руководитель и главный дирижер – Артем Абашев). 12 сентября Тульская область и фестиваль «Толстой» представят в Парке Горького спектакль-променад «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с», посвященный воззрениям Льва Николаевича на отношения мужчины и женщины. Специально для «Ясной Поляны» его создали режиссер, лауреат премии «Прорыв» Семен Александровский и драматург, лауреат «Золотой маски» Михаил Дурненков. Зрители разделятся на две группы, «Левина» и «Кити», и пойдут разными маршрутами навстречу друг другу, окунувшись в мир произведений Толстого. Основные мероприятия программы доступны онлайн на сайте «Российской креативной недели». Организаторами «Российской креативной недели» выступают ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. Российская креативная неделя – главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, направленное на реализацию экономического потенциала творческого и креативного сообщества России. Она охватывает 14 направлений: искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование.

