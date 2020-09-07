Курьер Delivery Club избил подростков из-за цвета волос

Курьер Delivery Club вместе с неизвестным мужчиной в Зеленограде избили подростков из-за цвета волос.

«Детей 13–15 лет избили взрослые мужики на улице нашего города Зеленограда, в 20-м районе! Они придрались к подросткам из-за того, что цвет волос детей не соответствует их идеальным представлениям», – написала мать одного из детей Ирина Полорченко ВКонтакте.

В результате действий двух мужчин пострадали несколько человек. Подростки получили удары по голове и телу. Один из мужчин таскал тринадцатилетнего мальчика за волосы, силой поставил на колени, обзывал.

Представители Delivery Сlub сообщили, что уже уволили своего сотрудника и надеются, что полиция сможет найти другого нападавшего.

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