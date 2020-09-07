МИД Сербии вызвал посла России для «устного разъяснения» после поста Захаровой

Сербский МИД пригласил к себе посла России Александра Боцан-Харченко для устного разъяснения ситуации с постом официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в Соединенные Штаты, сообщил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

По словам Дачича, сербское министерство пригласило к себе посла России Боцан-Харченко для устного разъяснения, передает РИА «Новости».

«Перед встречей мне позвонил Лавров», – заявил Дачич в эфире TV Happy.

Также сербский министр заявил, что пост Захаровой «создал ненужное напряжение в наших отношениях», и «поэтому было важно, чтобы Лавров поговорил с президентом Сербии и «мяч спустили».

Кроме того, он добавил, что данная ситуация должна стать уроком для всех, что нельзя играть «с такими вещами».

«Для меня приятно и важно, что сам Лавров, первый человек российской дипломатии, включился в разрешение ситуации», – отметил глава МИД Сербии.

Ранее делегации Сербии и Косова договорились с США об инвестициях на сумму 13 млрд долларов для развития совместных проектов Белграда и Приштины.

Позже в интернете распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Мария Захарова.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич выразил негодование по поводу этого поста и пристыдил Захарову.

Сам Вучич назвал примитивизмом публикацию Захаровой и выразил сожаление о том, что российская сторона не ценит отношение Сербии к России.

После этого Захарова извинилась за свой пост в соцсетях о Вучиче, сообщив, что запись неверно истолковали.