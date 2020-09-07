Пашаев назвал возможный срок заключения Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, предположил, на какой срок, по его мнению, суд может отправить Ефремова в колонию.

«Нам ясно, что будет реальный срок. Мы это знали с первых дней. Я говорил, шесть–восемь лет спокойно получишь», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на Первый канал.

Также адвокат добавил, что не знает, кто сделал запись его разговора с актером Михаилом Ефремовым на кухне и как она попала в СМИ.

«Меня эта бытовуха не интересует, я не знаю ничего о какой-то записи», – сказал Пашаев.

Отмечается, что на записи Ефремов предположил, что ему дадут восемь лет, адвокат – пять или шесть лет.

Пашаев ранее сказал, что не сожалеет о том, какую линию защиты он выбрал в деле своего клиента. Он добавил, что наказание в виде 11 лет заключения, которые потребовала сторона обвинения, продиктованы не тяжестью преступления, а сатирическими стихами, которые ранее читал Ефремов. Кроме того, у семьи Ефремова к адвокату нет никаких претензий, уверяет Пашаев.

Актер Иван Охлобыстин высказался о ситуации, отметив, что Ефремов «все сделал, чтобы ему дали по максимуму, добился своего... недаром сетовал, что смертную казнь отменили». Также Охлобыстин назвал действия Ефремова «инсценированным суицидом».

Ранее Пашаев заявил, что Пресненский суд Москвы может приговорить от шести до восьми лет колонии общего режима. До этого он сообщал, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору.

Напомним, приговор актеру будет оглашен 8 сентября. В четверг Ефремов признал вину в ДТП. Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

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