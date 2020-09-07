Опубликованы подробности биографий кандидатов от «Умного голосования»

Проект «Фонд бабла с коррупцией» опубликовал некоторые подробности из биографий кандидатов на выборах 2019 года в Новосибирской области от оппозиции, получивших поддержку «Умного голосования» блогера Алексея Навального.

Так, бывший председатель Новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина замечена в выражении протеста ради протеста (выступала против введения системы «Платон», за контрактную систему в армии). Заступалась за националиста Максима Кормелицкого, осужденного за оскорбление чувств верующих. Сделала репост картинки, за которую посадили Кормелицкого, и написала донос на себя в Следственный комитет. Выступала в защиту художника Артема Лоскутова, пишет «Фонд бабла с коррупцией».

Кроме того, она участвовала в конфликте внутри «Яблока», после чего вышла из партии из-за отказа прекратить сотрудничество с коалицией «Новосибирск-2020». При этом сначала на заседании бюро Каверзина согласилась выйти из коалиции, но после заседания передумала.

Другой кандидат в депутаты Алексей Немцев в сентябре 2018 года был задержан сотрудниками полиции в Новосибирске в ходе митинга против пенсионной реформы. Оштрафован за нарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), сообщает проект.

Еще один кандидат в депутаты Антон Картави в 2015 году во время избирательной кампании на региональных выборах участвовал в массовой драке. В 2017 года привлекался по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Состоит на спецучете как экстремист. Был арестован за административное правонарушение.

Волонтер штаба Навального в Новосибирске Кирилл Левченко в 2017 году был уволен из банка ВТБ 24 за участие в оппозиционной деятельности и высказывания в социальных сетях. В 2015 году во время избирательной кампании на региональных выборах участвовал в массовой драке. В этом же году Левченко в составе группы из 5 человек совершил нападение на студента, отмечает «Фонд бабла с коррупцией».

Координатор штаба Навального в Красноярском крае Даниил Маркелов организовал и провел публичное мероприятие без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), за что получил административный арест девять суток в 2018 году.

В свою очерель журналист Маняхин Петр не имеет принципиальной политической позиции. Некоторое время был сторонником «Единой России», придерживался националистических взглядов, поддерживал движение АУЕ. Также в личном аккаунте Instagram публиковал фото с аббревиатурой Национал-большевистской партии* и мавзолеем Ленина.

За Александром Давыдовым числятся задолженность по кредитным платежам (134 тыс. рублей) и неоплаченная госпошлина, присужденная судом – 323 рубля. Алексей Куницин в 2006 году проходил в качестве подозреваемого, далее – обвиняемого, по материалам уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Другой кандидат в депутаты Сергей Косов в 2018 году был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 5 тыс. рублей. Находится в перечне лиц, в отношении которых принимались меры по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В свою очередь Антон Нелидов в марте 2020 года был исключен из партии «Яблоко» решением федерального бюро в связи со вступлением в коалицию «Новосибирск-2020».

Секретарь регионального отделения ЛПР Вячеслав Анорин в октябре 2019 года заявил в интервью, что не прочь употреблять наркотики.

Проект «Фонд бабла с коррупцией» также приводит подробности из жизни ряда других сторонников Навального.

В августе в Сети появился сайт, на котором опубликована информация, разоблачающая результаты «Умного голосования» блогера Алексея Навального.