Роскосмос собрался сжигать бытовые отходы плазмотронами

Центр имени Келдыша (входит в Роскосмос) создает комплекс сжигания твердых бытовых отходов с помощью плазмотронов, применяемых в космической отрасли, сообщил гендиректор предприятия Владимир Кошлаков.

«Нашим институтом разработаны и используются плазмотроны, которые позволяют получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4–5 тыс. градусов Цельсия. Эти технологии можно использовать практически – сжигать твердые коммунальные отходы», – передает ТАСС слова Кошлакова, добавившего, что предприятие уже ведет переговоры с правительством Нижнего Новгорода об использовании плазмотронов для сжигания ТБО.

Плазмотроны генерируют высокотемпературную плазму и применяются при разработке ракетно-космической техники, в частности, позволяют моделировать работу ракетных двигателей или вход космических аппаратов в верхние слои атмосферы.

Гендиректор Центра Келдыша отметил, что космические плазмотроны можно использовать также для уничтожения отходов повышенной опасности.

Кроме того, система предполагают использование выделяемых при сгорании мусора газов для вращения турбин, вырабатывающих электричество.

«У нас получается автономная замкнутая система, когда мы полученную электроэнергию направляем на те же самые плазмотроны», – пояснил Кошлаков.

В июне специалисты Центра имени Келдыша провели огневые испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР.

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