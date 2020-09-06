Стало известно о прибытии российской делегации во главе с Борисовым в Дамаск

Российская делегация, которую возглавляет вице-премьер России Юрий Борисов, прибыла в воскресенье в столицу Сирии, сообщило сирийское государственное агентство САНА.

По его информации, российские представители проведут с официальными лицами Сирии ряд встреч по вопросам развития и укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях, передает ТАСС.

Ранее межведомственные штабы России и Сирии по возвращению беженцев заявили, что западные страны направили «Белым каскам» около 100 млн евро, большая часть этих денег пошла на постановочные сюжеты.