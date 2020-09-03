Россия и Сирия сообщили о выделении Западом 100 млн евро на постановки «Белых касок»

Западные страны направили «Белым каскам» около 100 млн евро, большая часть этих денег пошла на постановочные сюжеты, заявили межведомственные штабы России и Сирии по возвращению беженцев.

«США и их союзники... проводят незаконную санкционную политику в отношении Сирии. Введенные США и их союзниками экономические санкции оказывают негативное влияние, в первую очередь на положение простых сирийцев», – цитирует РИА «Новости» заявление.

Страны Запада дестабилизируют обстановку в САР и дискредитируют Дамаск при помощи подконтрольных им неправительственных организаций, утверждается в заявлении.

«Общая сумма, выделенная западными странами на финансирование деятельности неправительственной организации «Белые каски» в Сирии, составила около 100 млн евро. Большая часть из них пошла на организацию постановочных сюжетов, дискредитирующих сирийское правительство в глазах мирового сообщества», – отметили авторы документа.

В совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева и министра местного самоуправления Сирии Хусейна Махлюфа также утверждается, что международная коалиция во главе с США несет полную ответственность за гуманитарную катастрофу в Заевфратье.

В документе отмечается, что остается гуманитарная проблема в лагере беженцев Эль-Холь, который находится на подконтрольной США территории Сирии. «Факты свидетельствуют о том, что ответственность за гуманитарную катастрофу в Заевфратье целиком лежит на международной коалиции во главе с США», – приводит цитату из текста заявления ТАСС.

Затягивание решений проблем лагерей приводит к радикализации населения, подчеркнули авторы документа.

«Единственным решением для стабилизации ситуации в регионе является скорейшее возвращение этих территорий под контроль законных властей страны и вывод иностранных военных контингентов из Сирии», – добавили Мизинцев и Махлюф.

Напомним, тело основателя «Белых касок» Ле Мезюрье было найдено под окнами его дома в Стамбуле, по версии полиции, он упал с балкона. По словам его жены, Ле Мезюрье некоторое время принимал антидепрессанты.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявлял, что Джеймс Ле Мезюрье «годами водил за нос» власти США, Британии, Германии и других стран.