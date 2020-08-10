В СБ России обвинили основателя «Белых касок» в обмане Запада

Основатель «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье «годами водил за нос» власти США, Британии, Германии и других стран, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«Оказалось, что руководивший ими [«Белые каски«] британский подданный Джеймс Ле Мезюрье – мошенник, которого интересовала лишь роскошная жизнь. Он годами водил за нос власти США, Британии, Германии, Дании, Нидерландов, получал гигантские гранты и за них был готов фабриковать какие угодно «сенсационные» материалы. В итоге – скандал, громкое разбирательство, а этот господин, по официальной версии, покончил с собой», – передает РИА «Новости» слова Венедиктова.

Как подчеркнул заместитель секретаря Совета безопасности России, проблема в том, что вместо выстраивания диалога по конкретным вопросам «наши западные партнеры» озвучивают «бесконечные претензии, которые не имеют под собой никаких оснований».

Напомним, тело Ле Мезюрье было найдено под окнами его дома в Стамбуле, по версии полиции, он упал с балкона. По словам его жены, Ле Мезюрье некоторое время принимал антидепрессанты.

Однако президент Сирии Башар Асад выразил мнение, что Ле Мезюрье был убит западными спецслужбами во главе с ЦРУ.

В МИД России ответили на подозрения британских СМИ о причастности Москвы к гибели основателя «Белых касок».