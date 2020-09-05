США собрались внести в черный список производителя чипов из Китая SMIC

Власти Соединенных Штатов изучают возможность внесения в черный список китайского производителя полупроводниковой продукции SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), сообщила официальный представитель Пентагона Сьюзен Гоф.

«Министерство обороны США в настоящее время работает с другими [американскими] ведомствами над оценкой доступной информации с целью определить, являются ли действия SMIC основанием для его добавления в [черный] список Министерства торговли», – приводит слова официального представителя Пентагона ТАСС.

Гоф пояснила, что внесение производителя чипов из КНР в черный список приведет к «более тщательной проверке всего экспорта для SMIC».

Напомним, 16 мая 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google.

В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.

В качестве ответа Huawei Technologies перевела инвестиции из США в Россию, расширила команду российских ученых и повысила им зарплаты.