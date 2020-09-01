Huawei перевела инвестиции из США в Россию

Китайская Huawei Technologies перевела инвестиции из США в российскую экономику, расширила команду российских ученых и повысила им зарплаты, заявил основатель и владелец Huawei Жэнь Чжэнфэй.

«После того, как Соединенные Штаты включили нас в «черный» список, мы перевели наши инвестиции из Америки в Россию, увеличили инвестиции в российскую экономику, расширили команду российских ученых и повысили им зарплаты», – передает «Эксперт» слова Жэнь Чжэнфэя.

В своем выступлении для студентов главных китайских университетов он сказал: «Если хотите быть по-настоящему сильными, необходимо учиться у всех, включая врагов».

При этом Чжэнфэй не скрывает, что, создавая Huawei, перенял у американцев все лучшее и полезное. Несмотря на его заявление, что «американские политики хотят уничтожить Huawei», он утверждает, что не испытывает ненависти к США.

Huawei является не только крупнейшим в мире производителем и продавцом телекоммуникационного оборудования, но и обошел во втором квартале Samsung в производстве смартфонов. Однако компания стала пешкой в большой геополитической игре между США и КНР. Вашингтон объявил Huawei войну еще в прошлом году. Особенно болезненным оказался последний запрет на доступ для китайского гиганта к американскому рынку полупроводников.

Как отмечают СМИ, американцы боятся китайского технологического роста и признают, что китайцы поумерили пыл в плане экономического шпионажа лишь потому, что по ряду направлений (квантовые вычисления, искусственный интеллект и т. п.) они либо сравнялись с США, либо превзошли их. Общая капитализация технологических компаний Китай уже оценивается в 20 трлн долларов – четверть всего мирового фондового рынка.

Кроме того, Китай посягает и на эксклюзивное владение США глобальными финансовыми институтами – он создает параллельные структуры (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), укрепляет международные позиции юаня и фактически замыкает на себе экономики Юго-Восточной Азии.

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