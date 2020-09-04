Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы

Российский велогонщик Павел Свешников скончался после того как потерял сознание на Гран-при Москвы по велотреку, сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

«Федерация велосипедного спорта России с прискорбием сообщает о трагическом инциденте на Гран-при Москвы, который унес жизнь велогонщика Павла Свешникова. По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти», – говорится в сообщении на сайте федерации.

ФВСР приносит соболезнования всем родным и близким гонщика.

Ранее сообщалось, что мотогонщик из Нидерландов 48-летний Эдвин Стравер скончался от травм, полученных при аварии в ходе 11-го этапа ралли-рейда «Дакар».