Российские учителя пожаловались на новые условия работы на фоне COVID

Российские учителя неоднозначно восприняли необходимость работать по новым правилам, жалуясь в соцсетях, что дети, несмотря на меры по разведению классов, все равно тесно общаются, а учитель вынужден перебегать из класса в класс с учебниками и наглядными пособиями, пишут СМИ.

В российских школах с 1 сентября ввели, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, новые меры профилактики коронавируса: это, в частности, разные расписания учебы и перемен для классов, обязательное измерение температуры школьников на входе, раздельные маршруты для входа в школу.

У учителей такие меры вызвали неоднозначную реакцию, и особенно много нареканий вызывает работа предоставленных школам бесконтактных термометров, передает «Ридус».

Кроме того, от нововведений не в восторге родители: например, в ряде учебных заведений отцов и матерей учеников пускают внутрь только по предварительной записи, а отвозить детей разного возраста в школу при раздельном расписании стало неудобно.

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург выразил мнение, что работать в школе с соблюдением всех рекомендаций «сложнее», чем дистанционно.

При этом учитель русского языка и видеоблогер из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман считает, что недостатки удаленной работы с учениками все же пересиливают неудобства, созданные инструкциями Роспотребнадзора: «Логистика учебного процесса перестроилась, но в целом все организовано неплохо».

Учитель химии Брянского городского лицея имени Пушкина Юрий Клюев тоже сообщил, что претензий к новым правилам безопасности в лицее у него нет: «Мы вышли на обычный формат, традиционный для нас, хоть и дополненный новыми рекомендациями Роспотребнадзора».

Напомним, Роспотребнадзор также рекомендует администрациям школ разделять учащихся при обеде на группы по три-четыре класса. Если ребенок почувствует себя плохо, то его отпустят с уроков только в сопровождении родителя, в крайнем случае вызовут скорую помощь. До приезда взрослых он будет изолирован.

Если у учащегося действительно будет выявлен COVID-19, весь класс будет отправлен на карантин. Если вирус обнаружат у учителя-предметника, то карантин ждет все классы, с которыми он работал.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школу закрыли на карантин на второй день учебы.

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