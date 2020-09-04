СК передал в Сибирское управление разбирательство по факту госпитализации Навального

Следственный комитет передал в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возбуждении дела по факту госпитализации Алексея Навального.

«Из СК поступило информационное письмо, обращение передано для проверки в нижестоящее управление – в Западно-Сибирское управление СК Росссии на транспорте», – цитирует РИА «Новости» судью Басманного суда Москвы Евгению Николаеву.

Отмечается, что разбирательство в суде началось после того, как юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гюмади подал в СК заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь Навального. Следователь не стал уведомлять его о результатах проверки, после чего он обратился в суд.

В конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД России подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление веществом. По его словам, попытки увязать «отравление» Навального с «Новичком» являются абсолютной политической ерундой. Разработчик добавил, что отравление блогера «Новичком» привело бы к летальному исходу, а не к коме.