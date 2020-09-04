В правительстве Иркутской области отреагировали на информацию о «свалке в Ангарске»

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев развеял слухи о якобы образовавшейся свалке на территории Ангарска и возможном строительстве мусоросжигательного завода.

Зайцев и исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретились сотрудниками АНХК во время рабочей поездки в Ангарск, передает портал «Байкал 24».

«Моя семья живет в Ангарске, я живу в Ангарске. Неужели я буду под носом своей семье, родственникам и близким делать какую-то помойку?», – сказал председатель правительства Иркутской области.

Информацию о свалке и мусоросжигательном заводе также опроверг Кобзев. Он объяснил, что в Ангарске предусматривается сортировка мусора, разделение фракций на стекло, пластик и другое вторсырье.

Чиновники назвали ложью и слухи о том, что отходы БЦБК и «Усольехипрома» привезут на новый мусороперерабатывающий комплекс в Ангарске. Промышленные отходы первого, второго и третьего классов опасности обезвреживают специалисты, назначенные правительством России, временный экологический центр по обезвреживанию отходов будет находиться в Усолье-Сибирском.

«Газэнергострой» – единственный поставщик, выбранный в рамках исполнения поручений президента для обезвреживания отходов БЦБК. Компания подбирает технологическое решение по ликвидации отходов.

Мусоросотировочный комплекс в Ангарске позволит создать около 120 рабочих мест. Для переработки мусора идет поиск технических решений и оборудования. До конца 2020 года продлится этап экологической и государственной экспертизы. Средства на строительство мусоросортировочного завода в Ангарске поступят из федерального, регионального, муниципального и частного бюджетов. Строительство завершится в 2024 году.

Ранее в Иркутской области сняли угрозу утечки отходов ЦБК в Байкал.