Азербайджан отказал ОДКБ в праве вмешаться в конфликт в Карабахе

У Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет формальной причины для вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном, заявил азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы.

«ОДКБ сегодня не вмешивается, потому что война идет на территории Азербайджана, и поэтому у ОДКБ нет формальной причины для того, чтобы вмешаться в этот конфликт», – заявил посол в эфире «Эха Москвы», передает РИА «Новости».

По его словам, формальным поводом вмешательства может стать перенос боевых действий на территорию Армении.

«И то я не верю, чтобы дружественные нам страны, такие как Казахстан, Россия или Белоруссия, или Кыргызстан, подняли бы на нас оружие. В это с трудом верится. Если это произойдет, это будет очень неприятно», – добавил Бюльбюль оглы.

Он также подчеркнул, что турецкие военные и турецкие F-16 не участвуют в боевых действиях в Карабахе. Посол добавил, что Баку никогда не ставил вопрос изгнания армян из Карабаха.

Напомним, в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван пока не планирует обращаться в ОДКБ за помощью.

Ранее в ходе раздельных переговоров с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана глава МИД Сергей Лавров предложил предоставить московскую площадку для проведения контактов по Карабаху.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заявил, что вывод армянских войск является единственным условием прекращения боевых действий.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе.

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