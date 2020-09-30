В России предложили увеличить число лесников

Комитет Совфеда по аграрной политике и природопользованию намерен значительно увеличить число лесников в России и повысить их зарплату до среднего по региону уровня, сказал руководитель комитета Алексей Майоров.

«Сейчас у нас порядка 22 тыс. лесников, при этом потребность лесной отрасли составляет 40 тыс.», – цитирует Майорова РИА «Новости».

По его словам, в большинстве случаев зарплата лесников не выше 25 тыс. в месяц.

«В ходе слушаний по бюджету 5 октября мы будем предлагать увеличить количество лесников до 40 тыс., с установлением оплаты их труда средней по региону», – указал сенатор.

Инспекторы по охране леса должны быть обеспечены соцпакетом, добавил он.

После поручения президента правительство может создать «дорожную карту» по реализации инициатив главы государства, отметил сенатор. Он уточнил, что среди предложенных президентом мер есть предложение о создании федерального инспектора по лесу.

«Такая инициатива может быть связана с тем, что недостаточно хорошо выстроены согласования между ведомствами. Кроме того, пока лес растет, за него отвечает Минприроды, а когда его срубили – уже Минпромторг», – сказал Майоров.

Он добавил, что инициативу президента парламентарии могут рассмотреть в 2020 году, сенаторы также готовы поддержать предложения, добавил он. Вместе с тем он затруднился ответить, примут ли парламентарии весь пакет документов до конца года.

Ранее в среду президент Владимир Путин заявил, что происходящее в лесном комплексе в России «ни в какие ворота не лезет», необходимо действовать широко и максимально решительно.

На прошлой неделе Путин встретился с сенаторами в Большом кремлевском дворце. В ходе выступления российский лидер призвал обеспечить соблюдение предусмотренных поправками в Конституцию прав россиян, рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, анонсировал увеличение пенсий, а также рассказал о скором появлении второй вакцины от коронавируса.