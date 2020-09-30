Макрон счел необдуманными заявления Турции по Нагорному Карабаху

Президент Франции Эммануэль Макрон считает опасными и необдуманными политические заявления Турции по конфликту в Нагорном Карабахе.

Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге заявил, что «обратил внимание на политические заявления Турции, которые мне кажутся необдуманными и опасными», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Франция крайне обеспокоена «воинственными заявлениями, которые Турция делала в последние часы, по сути избавляя от скованности в действиях Азербайджан».

«И мы этого не допустим. Я говорю совершенно четко Армении и армянскому народу: Франция будет выполнять свою роль, и мы будем бдительны к уважению к семьям, народу, суверенитету. Мы не примелем никаких заявлений, способствующих эскалации», – подчеркнул французский лидер.

Макрон заявил также, что собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в связи военными действиями в Нагорном Карабахе.

Напомним, Франция, США и Россия являются сопредседателями минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.

До этого Армения сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. В Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что республика даст «адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность».

Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция провоцирует большую войну на Кавказе.

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