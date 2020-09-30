Шойгу заявил об уничтожении ИГ в Сирии в результате российской операции

Террористическая организация «Исламское государство*» в Сирии оказалась полностью разгромлена в результате российской операции, которая была необходима, заявил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.

В статье, опубликованной в газете «Красная звезда» к пятилетию операции России в Сирии, Шойгу заявил: «Задача, поставленная Верховным главнокомандующим пять лет назад, была полностью выполнена. Международная террористическая организация «Исламское государство*» в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию».

Подчеркивается, что ИГ* «окончательно разгромлено», а «международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения», передает ТАСС.

Кроме того, поставлен «надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории».

Шойгу указал, что «миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным».

В Сирии при поддержке российской авиации от террористов освободили более 1 тыс. населенных пунктов, правительственные силы и ополчение вернули контроль над 88% территории страны, было предотвращено крушение сирийской государственности, сохранен баланс сил на Ближнем Востоке.

Также удалось не допустить на территорию России более 3 тыс. российских граждан, которые присоединились к террористам и собирались заниматься терроризмом, вернувшись в Россию.

В Сирии «ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тыс. боевиков, в том числе 4,5 тыс. боевиков из Российской Федерации и стран СНГ», передает РИА «Новости».

Шойгу подчеркивает, что операция в Сирии продемонстрировала принципиально возросшие возможности российских Вооруженных сил.

По его словам, «операция в Сирии продемонстрировала способность успешно отстаивать национальные интересы в любой точке планеты, а также готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнерам». Россия не позволила политически и дипломатически изолировать себя.

В Сирии появились постоянные российские военные базы– аэродром Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, отметил он.

«К началу операции на авиабазе Хмеймим была скрытно создана группировка войск (сил), в состав которой вошли 50 современных и модернизированных летательных аппаратов (34 самолета и 16 вертолетов), а также сосредоточены подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций», – сообщил министр, отметив, что десятки единиц техники и сотни военных были оперативно переброшены с соблюдением беспрецедентных мер маскировки.

По словам министра, появление «столь мощного формирования» на удалении от российской территории, «для многих стало неожиданностью».

Минобороны приняло решение о дополнительных закупках самолетов Су-34 и Су-30СМ, а также вертолетов Ми-28Н и Ка-52 по результатам их успешной работы в Сирии.

Реальный боевой опыт в ходе операции в Сирии получили «все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 98% личного состава подразделений военной полиции, 90% лётчиков, 78% военнослужащих инженерных войск, свыше половины специалистов ПВО, более 60% военнослужащих ВМФ России».

Шойгу заверил, что Россия всегда будет помнить великий подвиг военных, погибших в Сирии.

«Они погибли, защищая Россию», – сказал министр.

Напомним, 30 сентября 2015 года самолеты Воздушно-космических сил России по просьбе президента Сирии Башара Асада приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по позициям ИГ*.

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