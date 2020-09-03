МИД ответил на предложение Польши «взять под защиту» регионы Белоруссии

Польша продолжает неприкрытое вмешательство в дела Белоруссии, оказывая давление на Минск и поддерживая оппозицию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Польские власти продолжают осуществлять просто неприкрытое вмешательство во внутренние дела республики Белоруссия. Не только они, но честно говоря, здесь происходит что-то такое из ряда вон выходящее. Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживают, в том числе и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она добавила, что «в этой связи не может не настораживать информация о высказываниях первого лица государства относительно готовности «взять под защиту» отдельные регионы в соседней республике».

Захарова призвала Варшаву «вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых относится поддержка антиправительственных выступлений, создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил действующих вне правового поля оппозиции».

Газета ВЗГЛЯД изучала, как вмешательство со стороны Прибалтики и Польши подрывает государственный суверенитет Белоруссии.