Адвокат объяснил, почему Ефремов решил признать вину в смертельном ДТП

Решение актера Михаила Ефремова, с участием которого произошло ДТП со смертельным исходом, признать вину – это единственная правильная тактика, выбранная его защитником, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов.

В ходе заседания Пресненского суда в четверг актер Михаил Ефремов, с участием которого в июне в центре Москвы произошло смертельное ДТП, признал себя виновным. Он сообщил, то не спал несколько ночей, раздумывая о случившимся.

«С самых первых дней случившейся трагедии я, как и большинство моих грамотных коллег, заявлял о том, что единственный вариант каким-либо образом смягчить себе наказание (а на тот момент возможно было получить условный срок, поскольку он имел на это право, так как наказание предусмотрено от 5 до 12 лет, а по закону можно получить условно до восьми) – это признать вину, загладить полностью материальный и моральный ущерб потерпевшим», – сказал Калинов.

По его мнению, тактика защиты должна была быть построена таким образом, чтобы предъявить в суде как можно больше смягчающих обстоятельств. Повлиять на суд могут и различные ходатайства от учреждений культуры.

«Данная тактика – была единственной правильной изначально. Почему происходили колебания у актера и его адвоката, мне непонятно, и предыдущая «тактика защиты» для меня остается загадкой. Думаю, и сам Ефремов, и адвокат Пашаев все-таки осознали, что это единственный вариант. Возможно, адвокат прислушался к мнению более опытных и грамотных коллег», – считает Калинов.

Он не исключает, что инициатива исходила от самого артиста.

«Конечно, лучше было бы, если бы это было сделано раньше, без всяких колебаний, так как его позиция признания и поведение в ходе следствия, возможно, были бы засчитаны как смягчающее обстоятельство. Сейчас уже этого не будет. Тем не менее само признание засчитается, ведь лучше поздно, чем никогда», – подытожил Калинов.

Ранее двое свидетелей дали в суде показания о том, что в день аварии видели, как Ефремов садился на заднее сиденье своего автомобиля, а также после ДТП вышел со стороны пассажирского. Третий свидетель подтвердил, что во время столкновения актера не было за рулем. После этого адвокат потерпевших пригрозила наказать свидетелей за дачу ложных показаний, если они таковыми являются.