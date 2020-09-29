Депутат Латвии назвал русский язык «унижением»

Депутат Сейма Латвии Атис Леиньш раскритиковал парламентария Рижской думы Антонину Ненашеву за признание важной роли русского языка в стране, назвав русский язык «унижением» для республики.

«Мы живем в национальном государстве, а не в губернии России: почему у нас до сих пор есть привычка к такому унижению?» – заявил Леиньш, передает «Царьград».

По его мнению, подобной политики придерживался экс-мэр латвийской столицы Нил Ушаков, который с русскими беседовал лишь на русском языке.

Депутат заявил, что из-за такой тенденции их государство по-прежнему не воспринимается на международной арене как член ЕС и НАТО.

Ранее Леиньш пожаловался на русский язык в аэропорту Риги, после чего его раскритиковали подписчики в соцсетях.

До этого нее в Латвии призывали сделать разговоры на русском языке платными.