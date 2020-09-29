В Германии объяснили визит Алексиевич

Причиной приезда нобелевского лауреата и члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светланы Алексиевич в Германию стала профессиональная деятельность писательницы, сообщили в МИД Германии.

«Министерство иностранных дел в курсе, что госпожа Алексиевич на основании собственного решения и в связи со своей литературной работой в очередной раз приехала в Германию», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Также в ведомстве сообщили, что посольство Германии в Минске оказало Алексиевич поддержку. Однако о встречах писательницы с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом и другими политиками в министерстве ничего не сообщили.

В понедельник стало известно, что Алексиевич уехала из Белоруссии. Пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила, что Алексиевич покинула Белоруссию и отправилась в Германию на лечение, писательница давно планировала отъезд.

Напомним, координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. В президиум координационного совета оппозиции Белоруссии изначально входило семь человек. Все они, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, находятся под арестом или за пределами Белоруссии.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляла, что белорусские власти не могут арестовать Алексиевич, поскольку она уже в возрасте и слишком известна.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД