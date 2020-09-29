Американцы во время пандемии стали больше пить

Жители США стали чаще употреблять алкоголь во время пандемии коронавируса, следует из данных исследовательского центра RAND.

Как сообщается на сайте центра, взрослые американцы старше 30 лет увеличили потребление алкоголя на 14% по сравнению с прошлым годом. В особенности это коснулось женщин, частота употребления среди которых повысилась на 41%.

Ученые RAND решили провести исследование, заинтересовавшись резким взлетом продаж алкогольной продукции в США. В опросе участвовали 1540 человек, которые рассказали, как часто они выпивали спиртные напитки и в каких количествах. Опрос проводился в конце весны 2019 года и в то же время в 2020 году. Сопоставив данные, ученые выявили, как изменилась ситуация с потреблением спиртного во время пандемии.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз сообщал газете ВЗГЛЯД, что в период пандемии (март, апрель, май) потребление вина в России в легальном секторе выросло на 5%.

Ранее стало известно, какие спиртные напитки на самоизоляции пользуются наибольшей популярностью среди россиян.