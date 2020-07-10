Эксперт оценил данные о переходе россиян с водки на вино

Потребление россиянами вина за период самоизоляции действительно выросло, но не на столько, чтобы утверждать, что народ переходит на него с крепких алкогольных напитков, заявил газете ВЗГЛЯД глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Роскачество подготовило первый Национальный доклад по рынку вина, в котором сообщило, что В России снижается потребление крепкого спиртного: с водки и коньяка народ переходит на красное, белое, игристое. Отмечается, что за период самоизоляции продажи вина опережали другие алкогольные напитки на 9 %.

«В любом случае, рассматривать это заявление нужно как социально-рекламное. В государстве идет процесс развития собственного виноградарства и виноделия, новый закон принят. Поэтому, на сегодняшний день, под этот закон проводят много мероприятий. В частности, Роскачество уже несколько лет помогает формировать винный вид России, то есть объезжают, отбирает лучшие вина и так далее», – считает Дробиз.

Эксперт отмечает, что на самом деле никакого замещения крепких напитков вином нет, но и нельзя сказать, что его совсем не потребляют.

«В период пандемии (март, апрель, май) потребление вина в России в легальном секторе выросло на 5 %. Зато продажи игристых упали на 2 %. Винные напитки, которые население принимает как вино, рухнули на 30 %. Что касается крепкого алкоголя, то здесь ситуация такая: водка осталась на прежнем уровне (в сравнении с этим же периодом прошлого года), виски, ром, джин, текила выросли примерно на 5 %, а коньяк на столько же упал», – говорит Дробиз.

В связи с такими показателями, по мнению эксперта, говорить о том, что происходит какое-то замещение спиртных напитков – нельзя. Он также отмечает, что в общей сложности количество пьющих россиян осталось без изменений. Есть только направление политики государства по замещению крепкого алкоголя отечественной винодельческой продукцией и развитию российского виноделия в целом.

Ранее стало известно, какие спиртные напитки на самоизоляции пользуются наибольшей популярностью среди россиян. Оказалось, что первое место заняло пиво, на втором – вино, а на третьем стоит уже крепкий алкоголь – водка.