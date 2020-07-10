Стало известно о снижении потребления крепкого алкоголя в России

Потребление крепкого алкоголя в России не первый год снижается в пользу вина, говорится в сообщении Роскачества.

Организация указывает, что эти результаты содержатся в национальном докладе по рынку вина России – ежегодном проекте, впервые запущенном Роскачеством в 2020 году.

«В первую очередь эксперты отметили в нацдокладе тренд по снижению потребления крепкого алкоголя в пользу вина. Данный тренд уже не первый год поддерживается инициативами Минпромторга России, Минсельхоза и Роскачества. В первом квартале текущего года был отмечен рост сравнимых продаж вина, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 5,7%», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Роскачество также отмечает, что тренд роста потребления винодельческой продукции продолжился и в период карантина: так, реализация вина росла опережающими темпами по сравнению с другими категориями алкоголя.

Для составления аналитического отчета использовались данные торговых сетей, ФТС, Минсельхоза, Росалкогольрегулирования и данные Центра оценки потребительского поведения Роскачества. Национальный доклад будет представлен общественности, а также в органы законодательной и исполнительной власти, сообщают в организации.

Напомним, в конце мая Минздрав занялся подготовкой концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года.

