Выпущены первые партии российской вакцины от коронавируса

Первые партии российской вакцины от коронавируса сошли с производственного конвейера, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня началось масштабирование производства, и компания «Генериум» выпустила первые серии вакцины уже непосредственно с производственных площадок. Они поступили на контроль качества в государственные лаборатории, и масштабирование планируется продолжить. Дополнительно еще в общей сложности будут подключены две площадки. Ведутся переговоры сейчас дополнительно с двумя площадками, которые также оценивают производство и будут разворачивать на своих площадях», – передает РИА «Новости» слова Мурашко.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Российской вакциной заинтересовались в США.