Врачи из США заинтересовались вакциной «Спутник V»

Более ста врачей и медицинских работников из центра «Маймонидес», одного из самых авторитетных медицинских учреждений в США, проявили интерес к российской вакцине «Спутник V» в ходе онлайн-брифинга с российскими учеными из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Маймонидес» с марта находился на передовой в борьбе с пандемией коронавируса. Все медики, которые приняли участие в брифинге, обладают большим опытом лечения COVID-19.

«Ученые Центра имени Гамалеи в деталях рассказали американским коллегам об основных этапах разработки вакцины «Спутник V», включая результаты проведенных клинических испытаний, а также о ходе проводимых в настоящий момент пострегистрационных клинических испытаний», – передает РИА «Новости» сообщение фонда.

Ученые подчеркнули преимущества платформы на основе векторов аденовируса человека перед такими непроверенными технологиями, как платформа на основе аденовирусного вектора обезьяны или платформа мРНК, которые не были исследованы в течение длительного времени с точки зрения возможных побочных эффектов, включая воздействие на способность иметь детей или риски раковых заболеваний.

Ученые также рассказали американским врачам о модели на основе двух вакцинаций с использованием векторов аденовируса человека разных серотипов, 5-го и 26-го. Эта модель является уникальной технологией НИЦЭМ имени Гамалеи, которая отличает вакцину Sputnik V от других вакцин, основанных на платформе вектора аденовируса человека, использующих схему только с одной вакцинацией.

«Мы были очень рады послушать рассказ двух российских ученых про вакцину Sputnik V. Данные, представленные НИЦЭМ имени Гамалеи, произвели на нас огромное впечатление. Мы читали публикацию в журнале The Lancet, эта публикация также была очень впечатляющей. Вакцина показала хорошие результаты в ходе клинических испытаний первой и второй фазы, включая формирование антител и клеточного иммунитета, а побочные эффекты были минимальными. Все это звучит очень обнадеживающе», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента кардиологии медицинского центра «Маймонидес», профессора медицины Джейкоба Шани.



Он также отметил, что российские ученые произвели на коллег большое впечатление на личном уровне. «Они были очень профессиональны, компетентны и, самое важное, они были очень открыты. Ученые ответили на все вопросы без каких-либо колебаний. Если эта вакцина будет работать так, как можно предположить, исходя из опубликованных данных, то у вас есть очень хорошая вакцина. Очевидно, что только со временем можно будет сказать, является ли эта вакцина эффективной. На данный момент мы знаем, что она вызывает формирование антител и является безопасной», – подчеркнул он.

«Теперь нам надо подтвердить, что она действительно защищает от коронавирусной инфекции. Я лично задал вопрос о том, заболел ли кто-то из вакцинированных волонтеров, и ответ был, что нет. Я бы очень хотел узнать о результатах вакцинации более многочисленных групп», – также заявил Шани.

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что миссия института заключается в том, чтобы предоставлять всем заинтересованным сторонам своевременную и детальную информацию о вакцине.

«Мы увидели профессиональный и непредвзятый подход со стороны американских врачей, которые так же, как и их российские коллеги, устали от пандемии и хотят видеть работающую, эффективную и безопасную вакцину против коронавируса как можно быстрее. Мы считаем международное сотрудничество по созданию вакцины ключевым условием окончательной победы над коронавирусом и вместе с нашим партнером, Российским фондом прямых инвестиций, будем работать над достижением этой цели», – цитирует его фонд.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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