Суга впервые в качестве премьера Японии поговорил с Путиным

Есихидэ Суга впервые с момента его утверждения в должности премьер-министра Японии поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo. Подробности состоявшейся беседы пока не приводятся, передает ТАСС.

Ранее власти Японии заявили о важности развития отношений с Россией.

Напомним, 16 сентября правительство Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. В тот же день новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга. После вступления в должность Суга выступил за укрепление стратегического альянса с США как основы внешней политики Японии, стабильные отношения с соседними странами, включая Россию и Китай.

Москва неоднократно подчеркивала, что Япония должна признать суверенитет России над Южными Курилами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как изменятся отношения России и Японии с уходом Абэ, а также о том, что помешало России и Японии заключить мирный договор.

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