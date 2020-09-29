Военные провели учения с боевым роботом «Маркер»

Боевой робот «Маркер» был задействован на учениях Центрального военного округа, сообщил гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

«Да, «Маркер» учения провел. В конце августа – начале сентября робот сначала выступил на форуме «Армия-2020», а потом был отправлен на учения», – передает ТАСС ответ Григорьева на вопрос об участии «Маркера» в маневрах Центрального военного округа.

Напомним, в июле в пресс-службе НПО «Анероидная техника» сообщили, что робототехническая платформа «Маркер», создающаяся в интересах Минобороны, получила оборудование, позволяющее вести высокоточную стрельбу, что в будущем позволит исключить применение вреда мирному населению.

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