Попова поддержала недопуск в магазины посетителей без масок

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала принятое рядом магазинов решение не пускать посетителей, на которых нет масок. По ее словам, такая мера является оправданной. Она также считает, что штрафы не являются самым действенным средством в борьбе с коронавирусом.

«Целый ряд магазинов, и я сама это видела, просто не впускает вовнутрь людей без масок, и я думаю, что это тоже оправданные меры. И хорошо, если бы активисты как можно чаще напоминали окружающим, что надо ходить в маске», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

Кроме того, она отметила, что штрафы не являются самым действенным средством в борьбе с коронавирусом.

«Мне кажется, что на сегодняшний день нужно убедить людей. Штраф тоже должен быть, но тогда он должен иметь профилактическое значение, больше чем назначение карательное», – сказала глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что люди должны быть убеждены в необходимости мер защиты. «Это сохраняет здоровье, заболеть сегодня опасно, и заболеть должно быть страшно, потому что последствий этого заболевания сегодня не знает никто», – добавила Попова.

Также она заявила, что прямых оснований для введения в России новых карантинных мер из-за коронавирусной инфекции на данный момент нет.

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