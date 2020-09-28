В Армении заявили о беспрецедентном по плотности огне в Карабахе

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о беспрецедентном по плотности артиллерийском огне на линии соприкосновения в Карабахе.

«Плотность применения артиллерии, плотность огня беспрецедентна, никогда такой плотности в этом регионе не было. Наши артиллеристы, как всегда, блещут своей грамотностью», – передает РИА «Новости» слова Ованнисяна.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.