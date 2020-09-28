Обвиняемый по делу MH17 россиянин решил выступить в суде

Обвиняемый по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе россиянин Олег Пулатов заявил о желании выступить во время слушания дела о крушении Boeing, сообщила его адвокат Сабине тен Дуссхате.

«Олег Пулатов хотел бы обратиться к суду как можно скорее. В любом случае мы рекомендуем ему не делать этого... Это может быть небезопасно для него», – цитирует РИА «Новости» адвоката.

По ее словам, Пулатов отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук», которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет.

«Мы получили много новой информации от нашего клиента.... Наш подзащитный заявил нам, что не причастен к транспортировке, охране ЗРК «Бук». Он также заявил, что не отдавал приказа о его запуске», – подчеркнула адвокат.

Пулатов и трое других обвиняемых – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко – не присутствуют на заседаниях суда в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах. В понедельник суд возобновил слушания. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно.

Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска.

Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.

8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.