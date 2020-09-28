Жюри отбора на «Детское Евровидение» уличили в непрозрачном судействе

Мать одного из конкурсантов отборочного тура конкурса «Детское Евровидение» Рутгера Гарехта обвинила организаторов в подтасовке результатов голосования.

Женщина была возмущена результатами конкурса. Она заявила, что дети якобы не знали о съемке – они только репетировали свой финальный номер, сообщил Пятый канал.

По словам матери Гарехта, на этапе зрительского голосования победил ее сын.

Отец мальчика отметил, что баллы, которые поставили члены жюри, не раскрывались.

«В основном еврофанаты считают, что там было нечестно. По жюри нам вообще ничего не известно, потому что мы не видели их оценок. Это все скрыто было», – заявил Гарехт-старший.

Мужчина добавил, что его ребенок не сильно расстроился из-за проигрыша.

«Будем работать дальше. У нас очень много работы. Мы занимаемся музыкой. Это наша основная задача. А там... Ну, прошли другие, и хорошо. Можно их поздравить», – отметил он.

При этом отец участника сказал, что не будет комментировать версию о том, что Софья Феськова победила в отборочном туре якобы из-за «знакомства с организаторами».

Вместе с тем PR-менеджер студии, которая занимается отбором участников от России, Алена Мажарова, пояснила, что голосование состоит из двух этапов: зрительского и профессионального.

В зрительском голосовании, по ее словам, действительно победил Гарехт, а вот при сложении с голосами жюри в лидерах оказалась другая участница конкурса.

Ранее стало известно, что от России в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение – 2020» примет участие 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга.