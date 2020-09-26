Названа участница «Детского Евровидения» от России

От России в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение – 2020» примет участие 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, сообщили ведущие национального отбора, который организовала Академия Игоря Крутого.

Она победила в российском национальном отборе с песней «Мой новый день», передает ТАСС.

За право представить Россию на конкурсе соревновались 11 участников в возрасте от девяти до 14 лет. Голосование проводилось с 16 по 24 сентября на официальном сайте «Детского Евровидения».

Международный конкурс «Детское Евровидение – 2020» пройдет 29 ноября в формате телемоста. Такой формат выбран в связи с ситуацией с коронавирусом. Ведущие будут находиться в студии в Варшаве. В финале примут участие представители 13 стран.

В 2019 году победителем «Детского Евровидения» стала представительница Польши Виктория Габор. Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак занял 13-е место.