В столкновении автобуса и грузовика под Калининградом погибли семеро

В аварии с участием автобуса и грузовика под Калининградом погибли семь человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Скончался водитель автобуса. Число жертв этой страшной аварии выросло до семи. Предварительная версия прежняя – автобус на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с песковозом», – пояснили РИА «Новости» в ведомстве.

Авария произошла в 10.20 (11.20 мск) в Зеленоградском городском округе на дороге Переславское-Янтарный в районе поселка Кумачево. В числе погибших есть один несовершеннолетний, 10 человек также получили ранения.

В региональном минздраве сообщили, что после происшествия госпитализированы 10 человек.

«Пять – в Городскую больницу скорой медицинской помощи, три – в Областную клиническую и двое – в Детскую областную больницы. Состояние шести пациентов медики оценивают как тяжелое, остальных – средней степени тяжести. Проводятся диагностические мероприятия, медицинская помощь оказывается в полном объеме», – пояснили в ведомстве.

Для ликвидации привлекли 43 человек, 15 единиц техники, в том числе 20 человек и шесть единиц техники от МЧС. На месте работают все экстренные службы, а также глава регионального УМВД Игорь Илларионов.

В субботу уходившие от погони полицейских мужчины на Opel Vectra в Саранске врезались в световую опору, двое из них скончались на месте. Ведомство опубликовало видеозапись, на котором запечатлен инцидент.