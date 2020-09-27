Лавров обсудил с главой МИД Армении обострение ситуации в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта.

«Обсуждалось положение в зоне нагорно-карабахского конфликта. С.В. Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых», – сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня между сторонами и пообещал, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

Отмечается, что готовится разговор главы МИД России с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Также Лавров обсудил по телефону нагорно-карабахский конфликт со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В разговоре министры подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Лавров и Чавошуглу также выразили соболезнования родным и близким погибших в результате боевых действий.

Как заявил пресс-секретарь турецкого МИДа Хами Аксой, Турция окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лавров проводит интенсивные контакты для побуждения сторон прекратить огонь и приступить к переговорам, передает РИА «Новости».

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.

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