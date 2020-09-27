Грузия оценила конфликт между Азербайджаном и Арменией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила «крайнюю обеспокоенность» возобновившимися в воскресенье военными действиями между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы призываем к миру. Стабильность и мир в нашем регионе должны быть нашим общим делом», – заявила она в Twitter.

С Азербайджаном Грузию связывают стратегические отношения, основанные на совместных проекта транспортировки энергоносителей на Запад. С Арменией Грузия поддерживает добрососедские отношения. Для Армении крайне важны грузинские транспортные коммуникации. Кроме того, в Грузии компактно проживают многотысячные диаспоры местных азербайджанцев и армян.

«Ситуация очень серьезная и драматичная, Грузии нужно внимательно анализировать», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вахтанг Маисая.

Председатель грузинского парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили заявил журналистам, что «конфликт между Азербайджаном и Арменией очень опасен для среды безопасности в Грузии».

«Если понадобится наше содействие миру и безопасности, мы будем готовы», – заявил он.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.

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