Хакеры взломали сайт Белтелерадиокомпании

Сайт Белорусской телерадиокомпании (БТ) в субботу вечером вместо новостей в течение нескольких минут демонстрировал компиляцию видеороликов с оппозиционных Telegram-каналов. Ответственность за нарушения в работе портала взяли на себя хакеры.

Компиляция видеороликов с оппозиционных Telegram-каналов в течение нескольких минут демонстрировалась в субботу вечером по ссылке прямого эфира телеканала «Беларусь-24», передает ТАСС.

В Telegram-канале группировки хакеров, называющих себя «Киберпартизанами», появилось сообщение, указывающее на причастность к перебоям в работе сайта Белтелерадиокомпании, передает РИА «Новости».

Напомним, в прошлую среду глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша при помощи мессенджеров выстраивает в республике параллельные министерства.

Проблемы с интернетом начались в Белоруссии 9 августа, в день проведения президентских выборов. Тогда оказались недоступны сайты крупных белорусских СМИ и органов власти. Также пользователи жаловались на проблемы в работе мобильного интернета. Кроме того, не работали Telegram, YouTube, ряд соцсетей. Возникли сбои в онлайн-трансляции телеканалов. Позже министерство информации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к нескольким десяткам информационных ресурсов, включая сайты популярных VPN-сервисов.

18 сентября отключение интернета в Белоруссии осудили почти 30 стран.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД