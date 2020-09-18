Отключение интернета в Белоруссии осудили почти 30 стран

Госдеп распространил заявление 29 стран, в котором они осудили отключение интернета в Белоруссии.

Заявление подписано представителями США, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Украины.

Эти государства «глубоко обеспокоены» и осуждают «частичное или полное отключение интернета». Также власти Белоруссии подверглись критике за «целенаправленное блокирование контента». Выборы белорусского президента в заявлении назвали «сфальсифицированными», передает ТАСС.

Напомним, глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Польша при помощи мессенджеров выстраивает в Белоруссии параллельные министерства.

Проблемы с интернетом начались в Белоруссии 9 августа, в день проведения президентских выборов. Тогда оказались недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти.

Позже власти Белоруссии потребовали снизить скорость работы мобильного и стационарного интернета в Минске. Министерство информации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к нескольким десяткам информационных ресурсов, включая сайты популярных VPN-сервисов.

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