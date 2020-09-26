В правительстве могут обсудить совершенствование системы выплат врачам в условиях пандемии

На площадке правительства на следующей неделе может пройти дискуссия о новых подходах к работе медицинского персонала и оказанию медпомощи в условиях пандемии, а также совершенствовании системы доплат медикам, сообщил источник в российском кабмине.

«Нам известно о предложении представителей медицинской общественности обсудить новые подходы к организации оказания медицинской помощи и работы медперсонала в условиях пандемии COVID-19, а также совершенствования принципов начисления дополнительных выплат медицинским работникам за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с учетом фактически отработанного времени, на площадке правительства», – сообщил собеседник ТАСС.

«Такая встреча может состояться на следующей неделе», – добавил он.

Ранее заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы Уфы Владислав Голубятников, главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога Дмитрий Сафонов и главный врач стационара Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Виталий Гусаров предложили изменить подходы к начислению дополнительных выплат, сделав их более адресными и соответствующими принципам социальной справедливости.

При этом первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес отметил, что в дискуссии на одном из круглых столов по этой теме ее участники обсудили ряд вопросов, касающихся организационных и клинических мероприятий по борьбе с пандемией, и предложил не оставлять эти предложения на уровне дискуссии и обратиться для их обсуждения на площадке правительства.