Минпромторг и китайский автоконцерн подписали контракт на 42 млрд рублей

Минпромторг заключил специальный инвестиционный контракт с «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» – «дочкой» китайского автоконцерна Great Wall, инвестиции превысят 42 млрд рублей, сообщило ведомство.

Как сообщили в министерстве, глава ведомства Денис Мантуров подписал СПИК «на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России», передает ТАСС.

Минпромторг сообщил, что «совокупная балльная оценка обязательств по освоению технологий» стала «самой высокой в отрасли» – свыше 7 тыс. баллов.

Инвестиции автопроизводителя составят 42,4 млрд рублей.

Речь идет о локализации двигателя, коробки передач, электронных блоков и систем управления.

Глава Тульской области Алексей Дюмин приветствовал «решение руководства Great Wall Motor реализовать вторую очередь проекта».

В министерстве отметили, что Haval – первый китайский автопроизводитель, подписавший СПИК. Президент Haval в России Чжан Цзюньсюе заявил, что сделан «стратегически важный шаг для долгосрочного развития в России».

Компания собирается построить завод по производству двигателей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об автозаводе по производству китайских внедорожников Great Wall Haval. Завод с 2019 года работает в Тульской области.

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