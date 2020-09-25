Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией

Греция уже открыла свои границы для граждан России и выступила с инициативой возобновить полеты между двумя странами, российская сторона предложила сделать это с 1 октября. Авиационные власти двух стран ведут переговоры по определению условий для возобновления рейсов, сообщили в посольстве Греции в Москве.

«Греция уже открыла свои границы для граждан России и предложила возобновить полеты между двумя странами в соответствии с текущей ситуацией с пандемией. Ожидаем ответа от российской стороны. Дата 1 октября была предложена российской стороной», – передает РИА «Новости» сообщение греческого посольства.

В дипмиссии отметили, что в настоящее время ведутся переговоры между авиационными властями Греции и России по определению формальностей и условий для возможного возобновления полетов.

Греция с 7 сентября на две недели открыла границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю. Граница будет открыта с 7 по 21 сентября. Въезжать можно исключительно воздушным путем через три аэропорта – Афин, Салоников и Ираклиона.