Индекс Мосбиржи остался неизменным на открытии торгов

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи не изменился и достиг 2912,83 пункта, а индекс РТС рос на 0,04%, до 1189,4 пункта, передает ТАСС.

К 10.07 индекс Мосбиржи находился на отметке 2905,12 пункта (-0,26%). Индекс РТС торговался на уровне 1191,02 пункта (+0,17%).