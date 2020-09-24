Белый дом оценил доклад о связи сына Байдена с Батуриной

Белый дом считает очень тревожным доклад о денежных переводах сыну Джо Байдена от граждан России, Украины, Казахстана и Китая, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Знаете, я предоставлю минюсту решать, что они будут делать дальше», – приводит ее слова РИА «Новости».

Макинани напомнила, что ранее много говорили о якобы имевшем место сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, тогда как «единственный сговор был с Хантером Байденом, ведь он принял 3,5 млн долларов от жены мэра Москвы».

В докладе утверждается, что Елена Батурина, жена экс-мэра Юрия Лужкова, перевела в 2014-2015 годах почти 3,9 млн долларов компании, сооснователем которой является Хантер Байден. При этом Лужков перестал быть мэром Москвы в 2010 году, то есть Батурина не являлась «женой мэра» на момент транзакций.

«Очень тревожно, в дополнение еще и к этим украинским деньгам. Хорошо, что Сенат изучил это», – добавила Макинани.

Накануне сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что Хантер Байден и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.

Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден знал все об операциях сына и теперь должен сняться с президентской гонки.