Богатейшим человеком Китая стал производитель вакцин и питьевой воды

Владелец крупнейшего в Китае производителя бутилированной воды и вакцин Чжун Шаньшань стал богатейшим человеком КНР благодаря скачку стоимости акций его компании.

Согласно «Индексу миллиардеров» агентства Bloomberg, cостояние Шаньшаня составляет 58,7 млрд долларов. Он обошел по этому показателю основателя Alibaba Джека Ма, состояние которого оценивается в 56,7 млрд долларов, передает ТАСС.

Кроме того, Шаньшань стал вторым по состоянию бизнесменом в Азии после индийца Мукеша Амбани (85,2 млрд долларов). В общемировом списке Шаньшань оказался лишь на 17-й строчке.

Возглавляет «Индекс миллиардеров» руководитель американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 178 млрд долларов.

Состояние Шаньшаня утроилось после торгов на Гонконгской бирже благодаря его компании Nongfu Spring, производящей бутилированную воду и напитки, и фармацевтической Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. Акции компании, в которой Шаньшаню принадлежит 80%, подорожали более чем на 80%.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лишился места в пятерке богатейших людей мира, потеряв за сутки 16,3 млрд долларов.