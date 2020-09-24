Дан прогноз по изменению климата в России в XXI веке

В XXI веке самые заметные изменения климата произойдут на Урале и в северо-западной части России, а также в арктических регионах, говорится в докладе Росгидромета.

В случае наращивания человечеством выбросов в атмосферу климат на планете может стать теплее на 4,8 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад.

Если человек резко сократит выбросы, то глобальное потепление не превысит 1,2-1,8 градусов Цельсия. При этом российские ученые исходили из «умеренного сценария» RCP4.5, по которому температура не поднимется выше 2,6 градусов.

«По оценкам, полученным на основе расчетов с ансамблем глобальных моделей, на территории России, согласно «умеренному» сценарию RCP4.5, наиболее заметные изменения средней летней температуры ожидаются в Северо-Западном и Уральском округах. В середине века на арктическом побережье потепление достигнет 3 градусов Цельсия, а в конце XXI века – 3,5-4,5 градусов Цельсия», – отмечается в документе.

В ближайшей перспективе зимой следует ожидать наибольшего потепления там, где оно фиксировалось летом, пояснили ученые.

При любом сценарии в России станет выпадать больше осадков. В случае «агрессивного» сценария в Сибири рост осадков составит 1,5 раза относительно конца XX века. В летний сезон рост осадков будет на большей части России, за исключением южных регионов. Там объем осадков сократится до 25% к концу XXI века относительно конца XX века.

Росгидромет отметил, что в среднем в стране темпы потепления в 2,5 раза выше, чем в остальных странах в мире. При этом больше всего потеплели весна и осень.

«Потеплению подвержена вся территория России как в целом за год, так и во все сезоны. Наиболее интенсивный рост температуры наблюдается весной (0,63 градуса Цельсия за 10 лет), летом и осенью он составляет 0,39 градуса Цельсия за 10 лет и 0,43 градуса Цельсия за 10 лет соответственно. Зимой средний по территории России тренд (0,39 градуса Цельсия за 10 лет)», – говорится в докладе.

Арктические морские льды за последние 60 лет потеряли порядка двух третей своей толщины, на данный момент 70% их объема составляет сезонный или однолетний лед, указали ученые.

При этом самым опасным природным явлением в России стали сильные шквалистые ветры.

«Для всех регионов, кроме Западной Сибири, наибольшую опасность представляют сильные ветры. С этим опасным явлением связано 27% чрезвычайных ситуаций. Они же наносят и самый большой ущерб, так как развиваются очень быстро и неожиданно, их почти невозможно прогнозировать и, соответственно, к ним трудно заранее подготовиться. Скорости ветра, соответствующие критерию ОЯ (опасные явления), отмечаются чаще в теплый период, и имеют характер шквалов», – отмечается в документе.

Ущерб экономике страны от опасных природных явлений в целом составляет от 30 до 60 млрд рублей, добавили эксперты Росгидромета.

Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири.

До этого в ВМО сообщали, что средняя температура в Сибири в июне 2020 года оказалась на 10 градусов выше нормы, что способствует распространению пожаров и сокращению ледового покрова.

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